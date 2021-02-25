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Общество ,  
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ВШЭ сохранит скидки и другие программы поддержки студентов в 2021 году

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Высшая школа экономики в 2021 году сохранит программы поддержки студентов, несмотря на дополнительные затраты из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы университета, поступившем в РБК.

«Более 3,8 млрд рублей будет направлено на реализацию действующих инициатив в помощь студентам», — отметили в пресс-службе вуза, добавив, что эта сумма составляет более 25% всех его внебюджетных доходов.

Большую часть этой суммы — 2,2 млрд. руб. — составляет система скидок за успеваемость для студентов, обучающихся на платной основе. Скидки на обучение составляют от 25% до 70%. «В 2021 году эта программа полностью сохранится», — заверили в ВШЭ.

Минобрнауки объявило о возвращении вузов к очному обучению с 8 февраля
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Помимо этого, сохранится программа по обучению за счет средств университета студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ сверх контрольных цифр приема на программах, где бюджетные места были полностью заняты призерами и победителями олимпиад, либо на вновь открытых направлениях подготовки. На эти цели будет выделено 800 млн руб.

Еще 220 млн руб. ВШЭ выделит в 2021 году на софинансирование расходов на проживание в Москве студентов, поступивших до 2020 года включительно, и не получивших место в общежитии.

Также в университете сохранятся программы платного найма в качестве учебных ассистентов и стажеров-исследователей (на это выделят 300 млн руб.), программу «Социальный лифт» (более 100 млн руб.), программы поддержки студенческой науки, включая именные академические стипендии, конкурс научных работ студентов, академическую аспирантуру (выделят 200 млн руб.).

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Минобрнауки назвало способ снизить стоимость обучения в вузах на удаленке
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В конце января Минобрнауки России разрешило всем подведомственным вузам приступить к очным занятиям с 8 февраля. Мэр Москвы Сергей Собянин также подписал указ, позволяющий московским вузам с 8 февраля возобновить обучение в очном формате.

При этом вузы должны самостоятельно принимать решения о возвращении к очному обучению, исходя из эпидемической обстановки в регионах.

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