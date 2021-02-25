ВШЭ сохранит скидки и другие программы поддержки студентов в 2021 году

Фото: АГН «Москва»

Высшая школа экономики в 2021 году сохранит программы поддержки студентов, несмотря на дополнительные затраты из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы университета, поступившем в РБК.

«Более 3,8 млрд рублей будет направлено на реализацию действующих инициатив в помощь студентам», — отметили в пресс-службе вуза, добавив, что эта сумма составляет более 25% всех его внебюджетных доходов.

Большую часть этой суммы — 2,2 млрд. руб. — составляет система скидок за успеваемость для студентов, обучающихся на платной основе. Скидки на обучение составляют от 25% до 70%. «В 2021 году эта программа полностью сохранится», — заверили в ВШЭ.

Помимо этого, сохранится программа по обучению за счет средств университета студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ сверх контрольных цифр приема на программах, где бюджетные места были полностью заняты призерами и победителями олимпиад, либо на вновь открытых направлениях подготовки. На эти цели будет выделено 800 млн руб.