В России в 2020 году пресекли работу 400 агентов иностранных спецслужб

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России в 2020 году выявили и пресекли работу 72 кадровых сотрудников и более 400 агентов иностранных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб. Важно и дальше повышать уровень защиты конфиденциальной информации», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что нельзя допускать утечек закрытых сведений военного характера, данных о передовых технологиях и перспективных разработках научных центров и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Помимо этого Путин сообщил, что иностранные спецслужбы могут использовать в своих целях террористов, и попросил уделить выявлению этих контактов особое внимание.