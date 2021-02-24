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В России в 2020 году пресекли работу 400 агентов иностранных спецслужб

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России в 2020 году выявили и пресекли работу 72 кадровых сотрудников и более 400 агентов иностранных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб. Важно и дальше повышать уровень защиты конфиденциальной информации», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что нельзя допускать утечек закрытых сведений военного характера, данных о передовых технологиях и перспективных разработках научных центров и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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Помимо этого Путин сообщил, что иностранные спецслужбы могут использовать в своих целях террористов, и попросил уделить выявлению этих контактов особое внимание.

Он уточнил, что террористическая сеть в России пытается восстановить свою активность. В связи с этим, необходимо выявлять не только ячейки террористов, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию.

В конце февраля «Коммерсант» сообщил, что ФСБ пресекла попытку гражданина Франции Тони Стефановски нелегально вывезти из России радиостанции, которые используются в российских Вооруженных силах. По данным газеты, он получил заказ от частной охранной фирмы из США.

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