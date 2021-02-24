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Белорусские власти заморозили цены на значимые товары

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Правительство Белоруссии заморозило цены на социально значимые продукты и лекарственные средства первой необходимости на срок с 24 по 28 февраля. Соответствующее постановление совета министров опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

«Юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок социально значимых товаров <…> не допускать повышения цен с даты вступления в силу настоящего постановления по 28 февраля 2021 года по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 года», — говорится в документе.

При этом с марта 2021 года цены на данную категорию товаров не должны повышаться больше чем на 0,2% в месяц.

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В список социально значимых товаров вошли 62 позиции. Среди них указаны детские смеси, подгузники, туалетная бумага, мыло, некоторые фрукты и овощи, молочная продукция, мясо, колбаса, крупы и хлеб. Кроме того, аналогичные ограничения вводятся для 50 видов лекарственных средств.

По данным Белстата, в январе непродовольственные товары в стране подорожали на 1,3%, продовольственные — на 1,5%. Годовая инфляция в прошлом месяце (к январю 2020 года) составила 7,7%.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому правительство может регулировать цены на лекарства в условиях чрезвычайных ситуаций или при угрозе распространения опасного заболевания. Согласно ему кабмин может устанавливать максимальные цены на препараты на срок до 90 дней. Спустя девять месяцев глава государства одобрил закон, который позволяет правительству также устанавливать предельные цены на социально значимые продукты на аналогичный срок.

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