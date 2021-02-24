Белорусские власти заморозили цены на значимые товары

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Правительство Белоруссии заморозило цены на социально значимые продукты и лекарственные средства первой необходимости на срок с 24 по 28 февраля. Соответствующее постановление совета министров опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

«Юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок социально значимых товаров <…> не допускать повышения цен с даты вступления в силу настоящего постановления по 28 февраля 2021 года по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 года», — говорится в документе.

При этом с марта 2021 года цены на данную категорию товаров не должны повышаться больше чем на 0,2% в месяц.

В список социально значимых товаров вошли 62 позиции. Среди них указаны детские смеси, подгузники, туалетная бумага, мыло, некоторые фрукты и овощи, молочная продукция, мясо, колбаса, крупы и хлеб. Кроме того, аналогичные ограничения вводятся для 50 видов лекарственных средств.