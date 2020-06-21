Врио главы Калуги не поддержал наказание за танец школьниц на мемориале
В ситуации с танцем школьниц в нижнем белье в фонтане у мемориала Победы в Калуге будет достаточно провести с девушками «обычную беседу», заявил в разговоре с РБК временно исполняющий полномочия главы Калуги Дмитрий Денисов.
Ранее ролик с танцем попал в интернет, из-за него в главном управлении МВД России по Калужской области начали проверку.
По мнению Денисова, в действиях девушек важна конечная мотивация. «Уверен, что у них не было оскорбительного мотива. Я думаю, обычной беседы достаточно, чтобы объяснить им, что это не место для таких купаний, для этого есть другие места», — сказал Денисов.
Он отметил, что ситуация с танцем привлекла внимания из-за «стечения обстоятельств». «Здесь особое отношение, потому что это молодые особы в купальниках», — указал он. «Если бы это были мальчики, которые ноги помочили, никто бы этому факту такого внимания не уделил», — отметил Денисов.
«Будем надеяться, что девушки осознали свою ошибку и будут впредь выбирать правильные фонтаны для такого купания», — заключил политик.