Врио главы Калуги не поддержал наказание за танец школьниц на мемориале

Дмитрий Денисов (Фото: kaluga-gov.ru)

В ситуации с танцем школьниц в нижнем белье в фонтане у мемориала Победы в Калуге будет достаточно провести с девушками «обычную беседу», заявил в разговоре с РБК временно исполняющий полномочия главы Калуги Дмитрий Денисов.

Ранее ролик с танцем попал в интернет, из-за него в главном управлении МВД России по Калужской области начали проверку.

По мнению Денисова, в действиях девушек важна конечная мотивация. «Уверен, что у них не было оскорбительного мотива. Я думаю, обычной беседы достаточно, чтобы объяснить им, что это не место для таких купаний, для этого есть другие места», — сказал Денисов.

Он отметил, что ситуация с танцем привлекла внимания из-за «стечения обстоятельств». «Здесь особое отношение, потому что это молодые особы в купальниках», — указал он. «Если бы это были мальчики, которые ноги помочили, никто бы этому факту такого внимания не уделил», — отметил Денисов.

«Будем надеяться, что девушки осознали свою ошибку и будут впредь выбирать правильные фонтаны для такого купания», — заключил политик.