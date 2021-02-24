СК возбудил дело о халатности после избиения девочки на Сахалине

В управлении Следственного комитета по Сахалинской области возбудили уголовное дело по факту халатного отношения к должностным обязанностям сотрудников школы-интерната в поселке Смирных, которое повлекло «существенное нарушение прав и законных интересов 15-летней воспитанницы». Об этом говорится на сайте ведомства. Название интерната в сообщении СК не приводится, но ранее местные СМИ сообщали о конфликте в школе-интернате «Радуга».

По версии следствия, в результате ссоры двух 15-летних воспитанниц интерната одна из них нанесла другой удары по лицу, после чего избитая девочка выбежала на улицу. На территории поселка ее увидел сотрудник воспитательного учреждения и вернул в интернат.

В сообщении говорится, что воспитатель учреждения не следила за поведением девочек должным образом, не доложила о происшествии руководству и не контролировала дальнейшее поведение воспитанниц. В результате между ними вновь возник конфликт, во время которого потерпевшая снова получила «множественные удары кулаками» по лицу и была доставлена в больницу.