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СК возбудил дело о халатности после избиения девочки на Сахалине

Фото:Прокуратура Сахалинской области Фото:Прокуратура Сахалинской области Фото:Прокуратура Сахалинской области Фото:Прокуратура Сахалинской области
Фото: Прокуратура Сахалинской области

В управлении Следственного комитета по Сахалинской области возбудили уголовное дело по факту халатного отношения к должностным обязанностям сотрудников школы-интерната в поселке Смирных, которое повлекло «существенное нарушение прав и законных интересов 15-летней воспитанницы». Об этом говорится на сайте ведомства. Название интерната в сообщении СК не приводится, но ранее местные СМИ сообщали о конфликте в школе-интернате «Радуга».

По версии следствия, в результате ссоры двух 15-летних воспитанниц интерната одна из них нанесла другой удары по лицу, после чего избитая девочка выбежала на улицу. На территории поселка ее увидел сотрудник воспитательного учреждения и вернул в интернат.

В сообщении говорится, что воспитатель учреждения не следила за поведением девочек должным образом, не доложила о происшествии руководству и не контролировала дальнейшее поведение воспитанниц. В результате между ними вновь возник конфликт, во время которого потерпевшая снова получила «множественные удары кулаками» по лицу и была доставлена в больницу.

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21 февраля прокуратура Сахалинской области также начала проверку, в ходе которой планирует дать правовую оценку действиям сотрудников интерната «Радуга», которые допустили причинение вреда воспитаннице и ее самовольный уход.

Воспитанницу интерната днем 21 февраля увидела проезжавшая мимо на автомобиле женщина. «Я заметила, что у ворот стояла девочка в носочках прямо на снегу, в черных легинсах, футболке, вся окровавленная. Посадила в машину, отвезла в скорую», — приводил ее слова ASTV. По словам женщины, девочка рассказала, что утром ее избили другие воспитанницы, воспитатели поместили ее в медицинское отделение, но она оттуда ушла, потом «ее избили еще раз, головой о стену». В больнице у несовершеннолетней диагностировали сотрясение мозга.

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