Прокуратура и СК начали проверки после избиения девочки на Сахалине

Здание ГКОУ «Школа-Интернат Радуга» (Фото: raduga.edu.27.ru)

Прокуратура Сахалинской области начала проверку после избиения воспитанницы школы-интерната «Радуга» в Смирныховском районе, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки ведомством будет дана правовая оценка действиям сотрудников интерната, допустивших причинение вреда воспитаннице и ее самовольный уход.

Следователи также устанавливают обстоятельства получения травм 15-летней девочкой, которая, по сообщениям СМИ, была обнаружена без обуви у ворот интерната и доставлена в больницу.

Воспитанницу интерната днем 21 февраля заметила проезжавшая мимо на автомобиле женщина. «Я заметила, что у ворот стояла девочка в носочках прямо на снегу, в черных легинсах, футболке, вся окровавленная. Посадила в машину, отвезла в скорую», — приводит ее слова ASTV. По словам женщины, девочка ей рассказала, что утром ее избили другие воспитанницы, после чего воспитатели поместили ее в медицинское отделение, откуда она ушла. Потом «ее избили еще раз, головой о стену», добавила она. В больнице у несовершеннолетней диагностировали сотрясение мозга.