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СК начал проверку после данных об избиении школьника в Новосибирске

Следователи начали проверку после сообщений СМИ об избиении 12-летнего школьника в Новосибирске, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Инцидент, о котором написала пользователь «ВКонтакте» Любовь Паршина, произошел 21 февраля на Широкой улице в Ленинском районе города. По ее данным, около гаражей на школьника напали шестеро подростков. В СК сообщили, что, по данным СМИ, они потребовали от него снять пластинку для выравнивания зубов, однако тот отказался. После этого подростки стали бить школьника кулаками и ногами. Мальчика обнаружили прохожие и помогли ему добраться домой. Медицинское обследование показало, что у него сломан позвоночник в трех местах, говорится в сообщении.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Паршина, мать пострадавшего, рассказала ТАСС, что нападение произошло вечером, когда ее сын возвращался с горки. По ее словам, подростки «к нему прицепились»: сначала требовали назвать имя, а потом пытались заставить снять пластинку для зубов. Получив отказ, они сначала ударили мальчика в лицо и грудь, после чего повалили в снег и избили, рассказала женщина. Сейчас ее сын находится в больнице. Медики диагностировали у него компрессионный перелом трех позвонков и многочисленные ушибы, уточнила она. Проверку проводит и полиция.

21 февраля на Сахалине была избита 15-летняя воспитанница школы-интерната «Радуга». По сообщениям СМИ, девочку без обуви у ворот интерната обнаружила женщина, проезжавшая мимо на автомобиле, и доставила ее в больницу. Прокуратура и следователи начали проверки.

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