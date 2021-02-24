Умер сыгравший в «Ревизоре» и фильме «Царь Иван Грозный» актер

Дмитрий Писаренко (Фото: Тискино)

В Москве умер актер Дмитрий Писаренко, ему был 61 год. Об этом сообщила его жена Лариса Бережная на своей странице в Facebook.

«У нас в семье случилось горе — Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце», — написала Бережная.

Ранее о том, что актера обнаружили мертвым в его квартире в Москве, сообщали источники ТАСС, Life и РЕН ТВ. Источник ТАСС сообщил, что Писаренко раз в неделю привозил продукты родственник. Когда он в очередной раз приехал к актеру домой, дверь ему не открыли. Квартиру вскрыла полиция и обнаружила тело актера.

Писаренко родился 16 мая 1959 года в Москве. В 1974-1976 годах он играл в спектаклях Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1980-м окончил курс В.И. Коршунова в Высшем театральном училище имени М.С.Щепкина. После этого был актером в Малом театре, Московском Новом драматическом театре, а также в театре «Школа современной пьесы».