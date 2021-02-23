Набиуллина призвала начинающих инвесторов «не класть яйца в одну корзину»

Россиянам, которые решили инвестировать на фондовом рынке, не стоит нести туда последние деньги или брать для этого кредит. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Нельзя последние деньги нести на рынок — у вас всегда должны быть сбережения. Не класть яйца в одну корзину. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги», — сказала она.

По ее словам, неопытным инвесторам необходимо оценивать все риски при игре на бирже.

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