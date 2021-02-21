Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новой Москве

Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тела пятилетнего ребенка после пожара в частном доме в СНТ Простоквашино в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, ребенок находился дома один. Прокуратура даст правовую оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о ребенке.

На месте происшествия находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов, говорится в сообщении.

В середине февраля в результате пожара в жилом доме в Кирове погибли пять человек, включая троих детей. Шесть — пострадали. По факту пожара региональный следственный комитет (СК) начал проверку.