Перевозивший вахтовиков автобус сгорел на трассе в Красноярском крае

В Балахтинском районе Красноярского края загорелся заказной автобус, следовавший по маршруту «Загорье — аэропорт Черемшанка». Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, пожар начался в 05:50 по местному времени (01:50 мск), когда автобус находился на 121-м км трассы Р-257. В 7.20 огонь удалось потушить. К тушению пожара привлекли четырех человек и одну единицу техники.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, в автобусе ехали 30 вахтовиков. В результате автобус полностью сгорел, однако никто из людей не пострадал. Пассажиры продолжили движение на втором автобусе, который следовал в этой же колонне.

Ранее в Москве на улице Наметкина загорелся автобус № т72. Водитель оперативно остановил его и вывел всех пассажиров. В результате никто не пострадал.