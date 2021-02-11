Автобус с российскими моряками попал в аварию в Норвегии

Автобус с российскими моряками, следовавший из Норвегии в Россию, съехал в кювет, пострадали пять человек. Об этом сообщило генконсульство России в норвежском городе Киркенесе на странице в Facebook.

Спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, они получили легкие травмы, их перевезли в больницу в Киркенесе.

Запись в facebook пользователя rusgkkirkenes

Съехавший с дороги автобус следовал из аэропорта в Киркенесе к пункту пропуска на границе с Россией. В нем находились 40 человек: 34 моряка с траулера «Обеляй», четверо с траулера «Капитан Дураченко» и двое водителей.

Судовое агентство вышлет другой автобус для отправки россиян на родину.



По информации норвежского телеканала NRK, водитель пытался объехать бульдозер и не справился с управлением. Авария произошла около 7:30 (5:30 мск), большинство пассажиров спали, сообщил телеканалу один из моряков. До приезда бригады скорой помощи россияне помогали друг другу выбраться из перевернувшегося транспорта. До прибытия другого автобуса моряков разместили в отеле.