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Автобус с российскими моряками попал в аварию в Норвегии

Автобус с российскими моряками, следовавший из Норвегии в Россию, съехал в кювет, пострадали пять человек. Об этом сообщило генконсульство России в норвежском городе Киркенесе на странице в Facebook.

Спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, они получили легкие травмы, их перевезли в больницу в Киркенесе.

Запись в facebook пользователя rusgkkirkenes

Съехавший с дороги автобус следовал из аэропорта в Киркенесе к пункту пропуска на границе с Россией. В нем находились 40 человек: 34 моряка с траулера «Обеляй», четверо с траулера «Капитан Дураченко» и двое водителей.

Судовое агентство вышлет другой автобус для отправки россиян на родину.

По информации норвежского телеканала NRK, водитель пытался объехать бульдозер и не справился с управлением. Авария произошла около 7:30 (5:30 мск), большинство пассажиров спали, сообщил телеканалу один из моряков. До приезда бригады скорой помощи россияне помогали друг другу выбраться из перевернувшегося транспорта. До прибытия другого автобуса моряков разместили в отеле.

Генконсульство поддерживает связь с владельцами судов и норвежскими правоохранителями. Там также заявили, что ситуация находится на контроле и россиянам будет оказана необходимая помощь.

ДТП Норвегия моряки автобус
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