В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды

В трех районах Челябинской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

«Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов введены режимы ЧС в связи с ухудшением погодных условий», — говорится в сообщении ведомства.

В ГУ МЧС отметили, что на дорогах региона из-за снежных заносов образовались заторы. Сотрудники ведомства уже эвакуировали из снежных заносов 68 автомобилей и оказали помощь на дорогах 465 гражданам. В пункты временного размещения эвакуированы 355 человек, из них 33 ребенка.

Для помощи гражданам была задействована группировка из 501 человек и 256 единиц техники.