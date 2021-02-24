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В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды

В трех районах Челябинской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

«Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов введены режимы ЧС в связи с ухудшением погодных условий», — говорится в сообщении ведомства.

В ГУ МЧС отметили, что на дорогах региона из-за снежных заносов образовались заторы. Сотрудники ведомства уже эвакуировали из снежных заносов 68 автомобилей и оказали помощь на дорогах 465 гражданам. В пункты временного размещения эвакуированы 355 человек, из них 33 ребенка.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Для помощи гражданам была задействована группировка из 501 человек и 256 единиц техники.

Накануне ГУ МЧС России по Челябинской области сообщало, что в отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 25 м/с и метели.

В середине февраля на Сахалине из-за плохой погоды полностью перекрыли участки двух автомобильных дорог. В связи с образованием снежных заносов и ухудшением видимости движение по этим трассам было запрещено для всех видов автотранспорта, за исключением высоко проходимой техники.

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