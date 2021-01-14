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СМИ узнали о поддержке Минпромторгом разрешения онлайн-торговли алкоголем

Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу о легализации дистанционной торговли алкоголем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо ведомства.

В министерстве отметили, что несмотря на законодательные ограничения на алкоголь в интернете существует постоянный спрос, который на сейчас удовлетворяет нелегальный рынок.

«В этой связи Минпромторг России поддерживает необходимость внесения изменений в федеральный закон №171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией», — говорится в письме ведомства.

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Бизнес
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В Минпромторге также отметили, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции занимается Минфин. Это ведомство уже разработало и внесло на рассмотрение в правительство законопроект о розничной продаже алкоголя через интернет.

Как сообщает «РИА Новости», ранее первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о приостановлении запрета дистанционной продажи алкоголя на время новогодних праздников. Он отмечал, что такая мера помогла бы снизить угрозу распространения коронавируса и благоприятно повлияла бы на российский бизнес.

В конце декабря временно отменить запрет на дистанционные продажи алкоголя также попросила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, представляет крупнейших игроков рынка Wildberries, Ozon.ru, «М.Видео-Эльдорадо», «Утконос», X5 и других). С таким предложением АКИТ обратилась к главе рабочей группы госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции и мэру Москвы Сергею Собянину. В ассоциации отмечали, что это помогло бы избежать загрузки торговых центров и магазинов в праздничные дни.

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Продажи алкоголя через интернет были ограничены постановлением правительства России в 2007 году.

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