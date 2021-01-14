СМИ узнали о поддержке Минпромторгом разрешения онлайн-торговли алкоголем

Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу о легализации дистанционной торговли алкоголем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо ведомства.

В министерстве отметили, что несмотря на законодательные ограничения на алкоголь в интернете существует постоянный спрос, который на сейчас удовлетворяет нелегальный рынок.

«В этой связи Минпромторг России поддерживает необходимость внесения изменений в федеральный закон №171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией», — говорится в письме ведомства.

В Минпромторге также отметили, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции занимается Минфин. Это ведомство уже разработало и внесло на рассмотрение в правительство законопроект о розничной продаже алкоголя через интернет.