В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах

В мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в любых чатах. Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.

«С сегодняшнего дня автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки», — рассказали в Telegram.

При этом автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера, а более ранняя переписка останется в истории чата. Обратный отсчет начинается сразу после отправки сообщения.

В компании напомнили, что ранее «таймер самоуничтожения», который позволял не удалять сообщения вручную, был доступен только в секретных чатах.