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Bloomberg перечислил возможные платные услуги Twitter

Компания уже несколько лет пытается монетизировать услуги, уйдя от продаж рекламы. Так, кроме платного Tweetdeck, Twitter может запустить услугу платы за эксклюзивный контент другим пользователям или кнопку «отменить отправку»
Фото: Bethany Clarke / Getty Images
Фото: Bethany Clarke / Getty Images

Twitter рассматривает возможность введения ряда платных функций для снижения зависимости своих доходов от рекламы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о такой деятельности компании.

По их данным, несколько команд исследуют потенциальные возможности платных сервисов. Одна из идей связана с возможностью пользователей перечислять деньги тем, кого они читают, за эксклюзивный контент. Другие сценарии предполагают взимание платы за такие сервисы, как Tweetdeck (приложение с расширенном функционалом по сравнению с обычным приложением Twitter, компания купила его в 2011 году), расширение пользовательских функций, например установка кнопки «отменить отправку твита».

Глава отдела продаж Twitter Брюс Фальк обозначил повышение устойчивости доходов как главную цель компании. При этом он добавил, что меры по ее реализации, возможно, будут включать подписки.

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Фото:Александр Земляниченко / AP

Компания уже несколько лет пытается воплотить в жизнь идею платных услуг. В 2017 году, например, специальная команда изучала способы взимания платы за Tweetdeck, в том числе опрашивая пользователей о том, за какие функции они готовы были бы платить. В компании тогда обсуждались варианты создания инструмента, который помогал бы пользователям управлять сразу несколькими аккаунтами, или введение рекламы в Tweetdeck с опцией ее отключения за деньги, пишет Bloomberg. В итоге исследование было прекращено, а идея с платными подписками не тестировалась.

Исходя из того, что Twitter все ближе к тестированию платным продуктов, Bloomberg составил перечень услуг, за которые соцсеть может взимать плату, на основе прошлых заявлений руководства компании:

  • функция отключения рекламы;
  • пользование Tweetdeck;
  • плата за эксклюзивный контент;
  • видео с более высоким качеством;
  • верификация аккаунтов (Bloomberg оговаривается, что опросы Twitter показывают заинтересованность в том, чтобы верифицировать бизнес-аккаунты за плату, однако пока не ясно, как это может работать);
  • аналитика (более глубокая по сравнению с существующей сейчас, например статистика по подписчикам или лучшее время для того, чтобы сделать пост);
  • пользовательские функции, например стикеры.
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Автор
Мария Лисицына
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