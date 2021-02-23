Власти Украины заявили о планах отсоединиться от российских электросетей

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Украина планирует отсоединиться от единой электросети с Белоруссией и Российской Федерацией до конца 2023 года. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. Трансляция шла на странице украинского МИДа в Facebook.

«С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим «отрезаться» от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», — сказал Кулеба. По его словам, тогда прекратятся перетоки энергии из Белоруссии.

Кулеба заявил, что это поспособствует энергетической безопасности Украины и Европы.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что стране не придется импортировать электроэнергию из России и Белоруссии на отопительный сезон 2021/22 при проведении ремонтных работ как на тепловых электростанциях, так и на атомных.