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Политика ,  
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Власти Украины заявили о планах отсоединиться от российских электросетей

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press
Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Украина планирует отсоединиться от единой электросети с Белоруссией и Российской Федерацией до конца 2023 года. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. Трансляция шла на странице украинского МИДа в Facebook.

«С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим «отрезаться» от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», — сказал Кулеба. По его словам, тогда прекратятся перетоки энергии из Белоруссии.

Кулеба заявил, что это поспособствует энергетической безопасности Украины и Европы.

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Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что стране не придется импортировать электроэнергию из России и Белоруссии на отопительный сезон 2021/22 при проведении ремонтных работ как на тепловых электростанциях, так и на атомных.

В декабре 2002 года Украина приняла поправки в закон «О рынке электрической энергии», которые запретили импорт электричества из России на договорной основе. Однако 1 февраля страна возобновила импорт электроэнергии из России, а с начала января — из Белоруссии. Объем поставок составляет около 200 МВт.ч.

Украина Дмитрий Кулеба импорт электроэнергии МИД Украины
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