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Суд признал незаконным повторное выдвижение Гаврилицы в премьеры Молдавии

Наталья Гаврилица
Наталья Гаврилица (Фото: MinisterulFinantelorRM / Facebook)

Конституционный суд Молдавии на заседании во вторник постановил, что решение президента Майи Санду о повторном выдвижении кандидатом на пост премьера экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

«Конституционный суд постановил частично удовлетворить запрос депутатов Соцпартии — признать незаконным указ президента о выдвижении кандидата на пост премьера Натальи Гаврилицы», — указано в решении суда.

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Должность премьер-министра Молдавии остается вакантной с декабря 2020 года, когда пост для проведения досрочных парламентских выборов покинул Ион Кику. 23 февраля стало известно о его госпитализации.

Президент Молдавии Майя Санду назначила кандидатом в премьеры Гаврилицу, которая является вице-председателем партии Санду «Действие и солидарность». Однако парламент во главе с Социалистической партией экс-президента Игоря Додона отказался поддержать это назначение. Позже Санду повторно предложила кандидатуру Гаврилицы.

Социалисты опротестовали назначение в Конституционном суде и попросили оценить законность повторного выдвижения Гаврилицы, отменить указ о ее выдвижении, а также ответить, можно ли считать, что Санду, отказавшись признать Дурлештяну кандидатом в премьеры, проигнорировала обязанности президента и нарушила Конституцию.

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