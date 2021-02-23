Переболевший COVID-19 молдавский экс-премьер попал в больницу

Ион Кику (Фото: Roveliu Buga / AP)

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику отправлен в реанимацию. Об этом сообщает NOI.md со ссылкой на пресс-службу республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняга.

Пресс-служба медучреждения подтвердила изданию, что Кику госпитализирован, но не сообщила подробностей о причине госпитализации или о здоровье бывшего премьер-министра.

Издание Deschide.md со ссылкой на свои источники сообщило, что Кику был госпитализирован из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Однако в больнице этого не подтвердили.

Ион Кику заболел коронавирусом в начале декабря. Тогда он принял решение работать дистанционно, однако позже ушел в отставку по требованию нового президента Молдавии Майи Санду, которая хотела провести досрочные выборы в парламент.