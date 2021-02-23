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В Оренбуржье назвали срок устранения последствий взрыва на газопроводе

Власти Оренбургской области обещают устранить последствия взрыва на магистральном газопроводе в течение двух дней. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона.

Там рассказали, что специалистам удалось ликвидировать утечку газа, в настоящее время топливо подается по запасной схеме.

«Оперативно организован подвоз компримированного природного газа для снабжения населенных пунктов», — сказал губернатор Денис Паслер, цитирует его пресс-служба. Он поставил задачу «сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии».

На месте аварии работают региональные службы, специалисты минприроды области, ремонтные бригады, экологи.

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Взрыв на газопроводе в Илекском районе произошел 23 февраля. Причиной аварии в Минэнерго назвали повреждение на 108-м км газопровода «Союз», в результате чего произошло возгорание газа. Участок газопровода от нулевого километра до 123-го км был отключен, транзит газа в Казахстан перекрыт. Аварийный участок находится вдалеке от населенных пунктов. Пострадавших и разрушений нет.

новости Оренбургская область взрыв авария газопровод
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