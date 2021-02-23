В Оренбуржье назвали срок устранения последствий взрыва на газопроводе

Власти Оренбургской области обещают устранить последствия взрыва на магистральном газопроводе в течение двух дней. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона.

Там рассказали, что специалистам удалось ликвидировать утечку газа, в настоящее время топливо подается по запасной схеме.

«Оперативно организован подвоз компримированного природного газа для снабжения населенных пунктов», — сказал губернатор Денис Паслер, цитирует его пресс-служба. Он поставил задачу «сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии».

На месте аварии работают региональные службы, специалисты минприроды области, ремонтные бригады, экологи.