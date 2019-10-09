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В Петербурге из-за ремонта загорелся газопровод рядом с жилым домом

В ночь на 9 октября в Центральном районе Санкт-Петербурга под окнами жилого дома загорелся газопровод, сообщает ГУ МЧС России по городу.

«Рядом с жилым домом, расположенным по адресу Мытнинская улица у дома 32, происходило факельное горение», — говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС около 00:30 по местному времени. Пожар произошел на ранее ремонтируемом участке газопровода диаметром около 20 сантиметров.

По данным местного телеканала «78», факельное горение началось после взрыва, однако в «Петербурггазе» информацию о взрыве не подтвердили. Очевидцы сообщали об огне высотой в два этажа дома, в окнах жилого дома выбило стекла. «Фонтанка» сообщила, что из дома были эвакуированы не менее 17 жильцов.

Пожарным удалось ликвидировать горение, отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. «В 01:34 сотрудники «Петербурггаз» установили хомут на магистраль, работы окончены», — уточнили в управлении. В пресс-службе «ПетербургГаза» рассказали «Фонтанке», что возгорание произошло в ходе ремонтных работ. На газоснабжении потребителей инцидент не отразится.

О пострадавших при взрыве газопровода не сообщается.

Теги: Петербург, взрыв, газ, труба, ремонт
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