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В США задержали жену мексиканского наркобарона Коротышки

Эмма Коронель Айспуро
Эмма Коронель Айспуро (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Эмму Коронель Айспуру — жену наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра по кличке El Chapo («Коротышка») — задержали в аэропорту Далласа, сообщается на сайте Минюста США. Завтра она предстанет перед судом округа Колумбия.

В Минюсте отмечают, что Айспуро обвиняется в участии в заговоре для распространения кокаина, метамфетамина, героина и марихуаны для импорта в США. Кроме того, женщину подозревают в том, что она помогла Гусману сбежать из мексиканской тюрьмы Альтиплано в июле 2015 года.

После того, как Коротышку вновь арестовали в январе 2016 года в Мексике, его жена участвовала в планировании очередного побега, считают следователи.

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Гусман — глава наркокартеля Синалоа. До февраля 2014 года американский Минюст называл его самым могущественным наркобароном в мире.

Коротышка дважды бежал из тюрьмы. В первый раз его задержали в 1993 году власти Гватемалы и выдали Мексике. Там суд дал накробарону 20 лет лишения свободы, но в 2001 году он сбежал, подкупив охрану.

Второй приговор последовал в 2014 году. Тогда его посадили в особо охраняемую тюрьму. Но уже в июле 2015 года он сбежал из нее: под его камерой был обнаружен полуторакилометровый подкоп.

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В январе 2016 года Гусман был вновь арестован мексиканскими властями. Через год его экстрадировали в США, где июле 2019 года его приговорили к пожизненному сроку и еще 30 годам заключения

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