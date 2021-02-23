В США задержали жену мексиканского наркобарона Коротышки

Эмма Коронель Айспуро (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Эмму Коронель Айспуру — жену наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра по кличке El Chapo («Коротышка») — задержали в аэропорту Далласа, сообщается на сайте Минюста США. Завтра она предстанет перед судом округа Колумбия.

В Минюсте отмечают, что Айспуро обвиняется в участии в заговоре для распространения кокаина, метамфетамина, героина и марихуаны для импорта в США. Кроме того, женщину подозревают в том, что она помогла Гусману сбежать из мексиканской тюрьмы Альтиплано в июле 2015 года.

После того, как Коротышку вновь арестовали в январе 2016 года в Мексике, его жена участвовала в планировании очередного побега, считают следователи.

Гусман — глава наркокартеля Синалоа. До февраля 2014 года американский Минюст называл его самым могущественным наркобароном в мире.