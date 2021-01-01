Суд арестовал мужчину, избившего ребенка на детской площадке в Петербурге

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Калининский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца заключил под стражу мужчину за умышленное причинение вреда здоровью. На детской площадке он сломал руку подростку.

«Дело рассматривается по статье 112 УК. Мужчина арестован на 2 месяца», — сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.



Полицейские установили, что травмы 14-и летнему подростку мужчина нанес, заступаясь за своего сына, у которого на детской площадке произошел конфликт с ребенком старше.

«5 декабря в полицию Калининского района поступила телефонограмма о том, что в одну из больниц с переломом руки был доставлен 11-летний мальчик. Травмы ребенок получил на детской площадке на проспекте Просвещения, где у него произошел конфликт с четвероклассником, отец которого вмешался и применил по отношении к нему физическую силу», — заявили РБК в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге отмечают, что пострадавший c переломом руки был успешно прооперирован. Он находится в удовлетворительном состоянии и получает все необходимое лечение.

Ранее РБК сообщал о ребенке, избитом в Подмосковье. Девятилетнего мальчика доставили в больницу Подольска с пятью колото-резаными ранениями на животе и спине. В управлении СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка.