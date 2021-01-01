Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 73,66 (-0,59) Инвестиции, 12:54
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,2 (-0,77) Инвестиции, 12:54
Умер последний министр обороны СССР Общество, 18:34 От «купим квартиру» до «у меня ключи»: молодые бизнесмены выбирают жилье РБК и ВТБ, 18:32 ПСБ снизил ставки по потребительским кредитам до 5,5% годовых Пресс-релиз, 18:31 Суд арестовал мужчину, избившего ребенка на детской площадке в Петербурге Общество, 18:22 Пушкина предложила распространить закон об иноагентах на «консерваторов» Общество, 18:16 Тренер не нашел оснований у слов Резцовой о допинге в команде СССР Спорт, 18:15 Акимова выступит за сборную России на 4-м этапе биатлонного Кубка мира Спорт, 18:09 Pro тайм-менеджмент: как всё успевать и быть продуктивным 18:03 Российским космонавтам сделают инъекции вакцины «Спутник V» Общество, 17:58 Forbes обновил топ-3 самых влиятельных женщин мира Общество, 17:57 Биатлонистка Куклина выступит на третьем этапе Кубка мира после травмы Спорт, 17:46 РФПИ заявил о готовности производить вакцину от COVID-19 на Украине Общество, 17:44 Возведение завода Tesla в Германии остановили из-за змей и прытких ящериц Авто, 17:43 В «Сбербанк Онлайн» теперь доступны «Инвестиционные планы» на пять лет Пресс-релиз, 17:40
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 -0,4% EUR/RUB ₽88,78 -0,45% EUR/USD $1,21 -0,06%
Общество ,  
0 

Суд арестовал мужчину, избившего ребенка на детской площадке в Петербурге

Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Калининский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца заключил под стражу мужчину за умышленное причинение вреда здоровью. На детской площадке он сломал руку подростку.

«Дело рассматривается по статье 112 УК. Мужчина арестован на 2 месяца», — сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Полицейские установили, что травмы 14-и летнему подростку мужчина нанес, заступаясь за своего сына, у которого на детской площадке произошел конфликт с ребенком старше.

«5 декабря в полицию Калининского района поступила телефонограмма о том, что в одну из больниц с переломом руки был доставлен 11-летний мальчик. Травмы ребенок получил на детской площадке на проспекте Просвещения, где у него произошел конфликт с четвероклассником, отец которого вмешался и применил по отношении к нему физическую силу», — заявили РБК в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге отмечают, что пострадавший c переломом руки был успешно прооперирован. Он находится в удовлетворительном состоянии и получает все необходимое лечение.

Ранее РБК сообщал о ребенке, избитом в Подмосковье. Девятилетнего мальчика доставили в больницу Подольска с пятью колото-резаными ранениями на животе и спине. В управлении СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка.

Санкт-Петербург новости дети ГУ МВД по Петербургу избиение ребенка
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 -0,4% EUR/RUB ₽88,78 -0,45% EUR/USD $1,21 -0,06%
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter