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Власти США назвали предварительную причину инцидента с Boeing 777

Причиной инцидента с самолетом Boeing 777 авиакомпании United Airlines в США могла стать усталость металла (накопление повреждений) двигателя. Об этом сказал глава Национального совета по безопасности на транспорте Роберт Самуолт на брифинге.

Самуолт рассказал, что приблизительно через четыре минуты после вылета из аэропорта Денвера (штат Колорадо) последовал громкий хлопок во втором двигателе. В тот момент самолет находился на высоте около 3,6 км. По его словам, в двигателе сломались две лопасти. Небольшие повреждения есть в нижней части самолета.

Boeing попросила приостановить полеты лайнеров 777 после инцидента в США
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Cамолет Boeing 777

21 февраля у пассажирского Boeing 777, вылетевшего из Денвера в Гонолулу (штат Гавайи),
загорелся двигатель, в результате чего часть его обшивки упала в жилом районе города Брумфилд. На борту находились более 200 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Лайнер благополучно вернулся в Денвер примерно через 20 минут после взлета. Компания Boeing объявила о приостановке полетов 128 самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 по всему миру. Некоторые страны запретили их эксплуатацию.

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