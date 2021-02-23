Boeing 757 совершил аварийную посадку в США

Пассажирский самолет Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом сообщает The Seattle Times со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Лайнер следовал из Атланты (штат Джорджия) в Сиэтл (штат Вашингтон). «Рейс 2123 авиакомпании Delta был перенаправлен для посадки в Солт-Лейк-Сити в целях предосторожности», — заявили в компании.

По данным издания, самолет совершил вынужденную посадку из-за неполадок с одним из двигателем. Посадка прошла без происшествий. О пострадавших информации не поступало.

Пожарные, которые осмотрели лайнер сразу после посадки, сообщили, что двигатель повреждений не имеет.