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Boeing 757 совершил аварийную посадку в США

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Пассажирский самолет Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом сообщает The Seattle Times со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Лайнер следовал из Атланты (штат Джорджия) в Сиэтл (штат Вашингтон). «Рейс 2123 авиакомпании Delta был перенаправлен для посадки в Солт-Лейк-Сити в целях предосторожности», — заявили в компании.

По данным издания, самолет совершил вынужденную посадку из-за неполадок с одним из двигателем. Посадка прошла без происшествий. О пострадавших информации не поступало.

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Пожарные, которые осмотрели лайнер сразу после посадки, сообщили, что двигатель повреждений не имеет.

В минувшую субботу у находящегося в воздухе пассажирского Boeing 777 авиакомпании United Airlines загорелся двигатель, в результате чего часть его обшивки упала в жилом районе около Денвера (штат Колорадо). Самолет успешно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Компания Boeing объявила о приостановке полетов 128 лайнеров этого семейства с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 по всему миру. Несколько стран запретили эксплуатировать эти самолеты.

Boeing аварийная посадка Солт-Лейк-Сити Delta Airlines
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