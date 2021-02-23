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Путин и Шойгу поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, заявив, что этот праздник является символом мужества и преданности стране, а также отмечается гражданами России с гордостью.

Глава государства отметил боеспособность вооруженных сил и поблагодарил всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга. Кроме того, Путин выразил благодарность ветеранам. «Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга», — сказал он в поздравлении на телеканале «Россия-24».

По словам президента, современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, а российские армия и флот умеют это делать.

На сайте Минобороны к 23 февраля открылся раздел о героях военных лет
Общество

Министр обороны Сергей Шойгу также поздравил ветеранов и действующих военных с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник по праву является всенародным и олицетворяет собой героические страницы ратной летописи России. «В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Путина на 23 февраля. По его словам, в праздничный день у главы государства запланировано «много встреч». «Это не публичные встречи, но они рабочие. Работать он будет в Кремле», — рассказал он. Песков добавил, что Путин традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля, после чего приступит к работе.

День защитника Отечества ежегодно отмечают в России и ряде других стран СНГ 23 февраля. Праздник был установлен в 1922 году в качестве годовщины создания Красной армии. Позднее его название несколько раз менялось — с 1922-го праздник отмечали как День Красной армии, с 1946 года — День Советской армии, с 1949 по 1992 год — День Советской армии и Военно-морского флота, а с 1993-го праздник отмечается как День защитника Отечества. С 2002 года 23 февраля стало выходным днем.

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