Путин и Шойгу поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, заявив, что этот праздник является символом мужества и преданности стране, а также отмечается гражданами России с гордостью.

Глава государства отметил боеспособность вооруженных сил и поблагодарил всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга. Кроме того, Путин выразил благодарность ветеранам. «Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга», — сказал он в поздравлении на телеканале «Россия-24».

По словам президента, современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, а российские армия и флот умеют это делать.

Министр обороны Сергей Шойгу также поздравил ветеранов и действующих военных с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник по праву является всенародным и олицетворяет собой героические страницы ратной летописи России. «В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений», — сказал он.