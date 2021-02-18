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Вильфанд предупредил россиян об аномальном холоде

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На синоптической карте такая аномалия обозначена синим цветом, пояснил он.

«Если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом», — рассказал синоптик.

Температура в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах 18–19 февраля ожидается ниже нормы на 12 градусов. В субботу, 20 февраля, она будет отставать от нормы на 8 градусов, а в воскресенье и понедельник — уже на один-два градуса, отметил Вильфанд.

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля
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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Московском регионе в Гидрометцентре прогнозируют в ближайшие несколько дней неустойчивую погоду: в ночь на субботу не исключены 30-градусные морозы, при этом днем температура повысится до минус 4–5 градусов. Во вторник снова похолодает.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие выходные и праздничные дни в Москве ожидается так называемая «метеорологическая пила», или «барическая пила», то есть резкие скачки атмосферного давления. Их вызовут колебания температуры.

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