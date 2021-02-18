Вильфанд предупредил россиян об аномальном холоде

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В большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На синоптической карте такая аномалия обозначена синим цветом, пояснил он.

«Если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом», — рассказал синоптик.

Температура в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах 18–19 февраля ожидается ниже нормы на 12 градусов. В субботу, 20 февраля, она будет отставать от нормы на 8 градусов, а в воскресенье и понедельник — уже на один-два градуса, отметил Вильфанд.