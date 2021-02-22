Кадыров пошутил над реакцией Киева из-за фото с вице-премьером Украины

Джамбулат Умаров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал требование премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к вице-премьеру Олегу Урускому объяснить появление на одном фото с Кадыровым.

По словам главы Чечни, его очень удивило, что на Украине разразился скандал из-за снимка. «Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и тем более пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым», — сказал Кадыров.

Глава Чечни назвал «нерукопожатными» всех, кто «причастен к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах», а также заявил, что для Уруского должно быть честью «оказаться рядом с нами». «Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе», — добавил Кадыров.

Вице-премьер правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров заявил РБК, что Урускому «крупно повезло» сфотографироваться с Кадыровым, а украинский премьер своим требованием «выдал давнюю мечту».

Ранее Шмыгаль в своем Facebook потребовал у Уруского, который курирует в украинском правительстве оборонный комплекс, объяснить фотографию, на которой он изображен идущим рядом с главой Чечни.