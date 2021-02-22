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Кадыров пошутил над реакцией Киева из-за фото с вице-премьером Украины

Джамбулат Умаров
Джамбулат Умаров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал требование премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к вице-премьеру Олегу Урускому объяснить появление на одном фото с Кадыровым.

По словам главы Чечни, его очень удивило, что на Украине разразился скандал из-за снимка. «Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и тем более пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым», — сказал Кадыров.

Глава Чечни назвал «нерукопожатными» всех, кто «причастен к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах», а также заявил, что для Уруского должно быть честью «оказаться рядом с нами». «Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе», — добавил Кадыров.

Вице-премьер правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров заявил РБК, что Урускому «крупно повезло» сфотографироваться с Кадыровым, а украинский премьер своим требованием «выдал давнюю мечту».

Ранее Шмыгаль в своем Facebook потребовал у Уруского, который курирует в украинском правительстве оборонный комплекс, объяснить фотографию, на которой он изображен идущим рядом с главой Чечни.

Украинский вице-премьер объяснил свое фото рядом с Кадыровым в ОАЭ
Политика
Олег Уруский

Фотография сделана в середине февраля в Абу-Даби на международной военно-технической выставке IDEX-2021. «Размещение глав официальных делегаций во время хода в начале церемонии определяет протокол государства-организатора <...>, лично у меня не было никаких контактов с главой делегации России <...>. Я также не считаю возможным «шарахаться» от представителей страны-агрессора или любой другой страны, демонстрируя неуверенное поведение и слабость украинской стороны», — написал Уруский в своем Facebook.

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2 февраля издание «Страна.ua» писало, что фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде начала сбор подписей за отставку Уруского. Партия обратится за поддержкой к другим фракциям.

Кадырову запрещен въезд на Украину с 2018 года, Киев ввел против него бессрочные персональные санкции. Они предполагают блокировку всех активов Кадырова на территории страны, а также запрет на вывод капиталов за пределы Украины.

В ответ на санкции Кадыров написал, что ему от них «ни жарко, ни холодно». «Петру Порошенко так хочется понравиться своим заокеанским хозяевам, что повторяет вслед за ними каждый чих. Он услышал про санкции США и Европы, вот и решил выслужиться перед барином», — сказал глава Чечни.

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