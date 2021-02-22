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Украинский вице-премьер объяснил свое фото рядом с Кадыровым в ОАЭ

Олег Уруский
Олег Уруский (Фото: home.urus / Facebook)

Вице-премьер Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский оказался рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на международной военно-технической выставке в Абу-Даби, поскольку размещением гостей занималась страна-организатор — Объединенные Арабские Эмираты. Об этом украинский вице-премьер сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обратил внимание, что в ходе выставки Уруского запечатлели на фотографии рядом с Кадыровым. Председатель правительства Украины потребовал объяснений от вице-премьера.

«Размещение глав официальной делегации во время шествия в начале церемонии определяет Протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке», — рассказал Уруский.

Он добавил, что не намерен контактировать с Кадыровым.  По его словам, украинская делегация «обратила внимание местного протокола относительно неприемлемости подобных ситуаций в будущем».

Кроме того, Уруский сказал, что не хочет «шарахаться» от представителей других стран, в том числе России, «демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны».

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IDEX — международная военно-техническая выставка, которая проходит под покровительством президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы ибн Заида Аль Нахайяна. Ее проводят каждые два года в Абу-Даби.

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