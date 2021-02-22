Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым

На снимке, сделанном предположительно на международной выставке в Абу-Даби, Уруский идет рядом с Кадыровым. Денис Шмыгаль потребовал от вице-премьера «срочного объяснения»

Денис Шмыгаль (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя Олега Уруского за фотографии, на которой он запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом Шмыгаль написал в Facebook.

Запись в facebook пользователя dshmyhal

На снимке рядом с Уруским идет Кадыров. «Жду от Олега Уруского срочного объяснения», — написал Шмыгаль под фото.

Ранее Уруский, который в числе прочего, курирует украинский оборонный комплекс, сообщил в Facebook, что возглавляет украинскую делегацию в Абу-Даби на международной военно-технической выставке IDEX-2021.