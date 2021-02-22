Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым

К его посту прикреплены несколько фотографий с выставки, однако снимка с Кадыровым среди них нет. Издание «Главред» на своем YouTube-канале также опубликовало видео, на котором видно, как Уруский идет рядом с Кадыровым на выставке в Абу-Даби. На кадрах заметно, что украинский вице-премьер не общается с главой Чечни, а просто идет рядом, как и представители других делегаций.
Позже Уруский объяснил, что на странице Шмыгаля была размещена фотография с открытия IDEX-2021. «Размещение глав официальных делегаций во время хода в начале церемонии определяет протокол государства-организатора <...>, лично у меня не было никаких контактов с главой делегации РФ <...>. Я также не считаю возможным «шарахаться» от представителей страны-агрессора, или любой другой страны, демонстрируя неуверенное поведение и слабость украинской стороны», — написал вице-премьер.
22 февраля Кадыров написал во «ВКонтакте», что встретился в Дубае с руководством инвестиционной компании Emaar Properties. РБК обратился за комментарием к администрации главы Чеченской республики.
Издание «Страна.ua» в феврале сообщало, что фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде начала сбор подписей за отставку Уруского. Депутат Дмитрий Наталуха сообщил, что собрано уже около 40 подписей, «Слуга народа» обратится за поддержкой к другим фракциям.
Кадырову запрещен въезд на Украину, с 2018 Киев ввел против него бессрочные персональные санкции. Они предполагают блокировку всех активов главы Чечни на территории страны, а также запрет на вывод капиталов за пределы Украины.
В ответ на введение против него санкций Кадыров писал, что ему от них «ни жарко, ни холодно». «Петру Порошенко так хочется понравиться своим заокеанским хозяевам, что повторяет вслед за ними каждый чих. Он услышал про санкции США и Европы, вот и решил выслужиться перед барином», — говорил глава Чечни.