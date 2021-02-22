Защита сообщила о протоколе из-за фото против главы штаба Навального

Алексей Навальный Анастасия Панченко (Фото: anastasiapancho / Instagram)

На главу штаба оппозиционера Алексея Навального в Краснодаре Анастасию Панченко составили протокол об административном правонарушении. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Беньяш.

Он уточнил, что протокол в отношении Панченко составлен по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». По его словам, за это Панченко грозит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Согласно копии протокола, опубликованной Беньяшом в Facebook, Панченко 14 февраля выложила в Instagram две фотографии с целующимися парами с акции «Любовь сильнее страха» в поддержку Навального. На одной фотографии две девушки целуются в губы, на другой — двое юношей.

Адвокат рассказал РБК, что когда полиция проводила оперативно-разыскные мероприятия, защита заявила им, что в фотографиях нет пропаганды.

«Мы дали объяснения, провели примеры из классической русской литературы, где была традиция целоваться в уста у мужчин, из кинематографа. Петр первый целовал Меншикова в уста, привели в пример известные фотографии Брежнева», — рассказал он.