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Защита сообщила о протоколе из-за фото против главы штаба Навального

Алексей Навальный Анастасия Панченко
Алексей Навальный Анастасия Панченко (Фото: anastasiapancho / Instagram)

На главу штаба оппозиционера Алексея Навального в Краснодаре Анастасию Панченко составили протокол об административном правонарушении. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Беньяш.

Он уточнил, что протокол в отношении Панченко составлен по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». По его словам, за это Панченко грозит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Согласно копии протокола, опубликованной Беньяшом в Facebook, Панченко 14 февраля выложила в Instagram две фотографии с целующимися парами с акции «Любовь сильнее страха» в поддержку Навального. На одной фотографии две девушки целуются в губы, на другой — двое юношей.

Адвокат рассказал РБК, что когда полиция проводила оперативно-разыскные мероприятия, защита заявила им, что в фотографиях нет пропаганды.

«Мы дали объяснения, провели примеры из классической русской литературы, где была традиция целоваться в уста у мужчин, из кинематографа. Петр первый целовал Меншикова в уста, привели в пример известные фотографии Брежнева», — рассказал он.

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Сейчас сторона защиты ждет вызова в суд и назначение экспертизы.

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«Если человек хочет пропагандировать — он это делает. Так и кричит: давайте займемся любовью, а не войной. А в данном случае — фотография двух целующихся людей. Что в этом пропаганда — я не знаю», — заключил он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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Акции в поддержку Навального под общим названием «Любовь сильнее страха» состоялись 14 февраля в Москве и в других городах России, участники выходили во двор с фонариками на 15 минут. К полуночи 15 февраля в Twitter насчитывалось 28,5 тыс. публикаций с хештегом #любовьсильнеестраха, в Instagram — 10,2 тыс.

Массовые задержания 14 февраля полиция не проводила, в отличие от протестных акций 23 и 31 января и 2 февраля. Тем не менее портал «ОВД-Инфо» сообщил об отдельных задержаниях в нескольких городах — всего правозащитники насчитали 19 задержанных.

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