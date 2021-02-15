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Дело Навального ,  
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Кремль объяснил невмешательство полиции на акции с фонариками

Несанкционированная акция сторонников Алексея Навального 14 февраля прошла спокойно и без прямых нарушений закона, причин для вмешательства полиции и массовых задержаний не было. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов правопорядка. Это первое. Что касается мер каких-то, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон. Вчера все было спокойно. Что касается всех этих акций и фонариков — движению никто не мешал, не было непосредственного нарушения закона», — объяснил Песков.

14 февраля в Москве, а также в других городах прошли флешмобы в поддержку Навального, в рамках которых люди выходили вечером во дворы и зажигали фонарики на своих мобильных телефонах. Акции состоялись под общим названием «Любовь сильнее страха». 

Медведев объяснил фото фонарей в день акции сторонников Навального
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Фото:damedvedev / Instagram

За два дня до акций 14 февраля полиция, Генпрокуратура и СК выступили с предостережениями и порекомендовали гражданам не выходить на несогласованные акции и напомнив, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена административная ответственность, а в ряде случаев — уголовная. 

Материал дополняется.

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