Из-за аварии на газопроводе в Качканаре жители города остались без газа

Фото: kgo66.ru

Жители Качканарского городского округа остались без газа после аварии на одной из газопроводных станций города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Временно прекращена подача газа в связи с аварийной ситуацией на газораспределительной станции. Время проведения аварийно-восстановительных работ не определено. О восстановлении газоснабжения проинформируем вас дополнительно», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области, под отключение газоснабжения попал 141 многоквартирный дом. «Аварийно-восстановительные работы будут проводить силы и средства Нижнетуринского ЛПУ и АО «Газэкс». Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ — 22 февраля», — указано в сообщении.

В середине февраля взрыв на газопроводе произошел в районе Луганска Малая Вергунка. Авария затронула газопровод среднего давления диаметром 400 мм. Никто не пострадал. Огонь удалось потушить, пожар ликвидировали без отключения потребителей от системы подачи газа.