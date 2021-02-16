В Луганске произошел взрыв на газопроводе

На газораспределительном узле в районе Луганска Малая Вергунка произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице 2-я Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров», — уточняется в сообщении.

«Луганскгаз» дополнил, что авария затронула газопровод среднего давления диаметром 400 мм.

Никто не пострадал. Огонь удалось потушить, пожар ликвидировали без отключения потребителей от системы подачи газа.