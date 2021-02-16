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В Луганске произошел взрыв на газопроводе

На газораспределительном узле в районе Луганска Малая Вергунка произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице 2-я Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров», — уточняется в сообщении.

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Фото:vecher_ps / VK

«Луганскгаз» дополнил, что авария затронула газопровод среднего давления диаметром 400 мм.

Никто не пострадал. Огонь удалось потушить, пожар ликвидировали без отключения потребителей от системы подачи газа.

В результате взрыва газа в частном жилом доме в селе Пономаревка Оренбургской области России в декабре 2020-го пострадали два человека. В больницу попали женщина 1962 года рождения и мужчина 1971 года рождения с ожогами второй степени. Пострадавшая рассказала, что взрыв случился, когда она решила закурить.

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