В России произошел второй за день взрыв газа в жилом доме

Взрыв произошел в доме в Керчи, из-за него на девятом этаже дома начался пожар. В результате взрыва пострадал один человек

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

В десятиэтажном доме в Керчи произошел взрыв газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «В жилом десятиэтажном доме в Керчи прогремел взрыв. Предположительно сдетонировала газовоздушная смесь», — отмечает собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, после взрыва начался пожар, который охватил два этажа. Агентство указывает, что пострадал один человек.

«Был пожар в десятиэтажном жилом доме. Имеется информация об одном пострадавшем, пять человек эвакуировано с верхних этажей. Возгорание было на девятом этаже. По состоянию на 17:38 пожар был локализован на площади 40 кв. м», — заявили РБК в ГУ МЧС России по Крыму.

Ранее 26 августа взрыв газа произошел в жилом доме на улице Кубинка в Москве. Из-за взрыва в доме начался пожар, спасатели эвакуировали 20 человек. Из них пятерым потребовался осмотр медиков.