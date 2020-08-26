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В России произошел второй за день взрыв газа в жилом доме

Взрыв произошел в доме в Керчи, из-за него на девятом этаже дома начался пожар. В результате взрыва пострадал один человек
Фото: ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

В десятиэтажном доме в Керчи произошел взрыв газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «В жилом десятиэтажном доме в Керчи прогремел взрыв. Предположительно сдетонировала газовоздушная смесь», — отмечает собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, после взрыва начался пожар, который охватил два этажа. Агентство указывает, что пострадал один человек.

«Был пожар в десятиэтажном жилом доме. Имеется информация об одном пострадавшем, пять человек эвакуировано с верхних этажей. Возгорание было на девятом этаже. По состоянию на 17:38 пожар был локализован на площади 40 кв. м», — заявили РБК в ГУ МЧС России по Крыму.

В Москве произошел взрыв газа в жилом доме
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Ранее 26 августа взрыв газа произошел в жилом доме на улице Кубинка в Москве. Из-за взрыва в доме начался пожар, спасатели эвакуировали 20 человек. Из них пятерым потребовался осмотр медиков.

В «Мосгазе» сообщили, что неисправность газового оборудования в квартире, где начался пожар, не могла стать причиной взрыва. «Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. Таким образом, газовое оборудование не является причиной», — сообщили в службе.

Авторы: Гаяна Демурина, Анастасия Батманова
Теги: Керчь
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