На YouTube-канале Белого дома отключили возможность оставлять комментарии

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Под видеозаписями на официальной YouTube-странице Белого дома отключены комментарии. В разделе комментариев под видеороликами появилась надпись «комментарии отключены».

Также недоступны комментарии, оставленные пользователями ранее. Белый дом это пока никак не прокомментировал. Неизвестно, кто принял такое решение: владелец учетной записи или администрация сервиса.

20 января в США начала работать новая президентская администрация Джо Байдена. За две недели до этого сторонники предыдущего президента Дональда Трампа штурмом взяли здание Капитолия, где заседает конгресс США. В день штурма, 6 января, парламентарии должны были официально утвердить итоги президентских выборов. После этого события YouTube, Facebook, Twitter и другие социальные сети заблокировали аккаунты Трампа за «подстрекательство к насильственным действиям».