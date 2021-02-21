Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 00:01
Nord Stream 2 запросила немедленное разрешение на работу в водах Германии Бизнес, 21:57 Из-за аварии на газопроводе в Качканаре жители города остались без газа Общество, 21:50 Кремль ответил на данные об обмене израильтянки на партию вакцины в Сирию Политика, 21:43 «Манчестер Сити» выиграл 13-й подряд матч в АПЛ Спорт, 21:41 Парфюм, фарфор или модный аксессуар: 50 идей для подарков РБК и Крокус Сити Молл, 21:36 На YouTube-канале Белого дома отключили возможность оставлять комментарии Общество, 21:19 Сборная России выиграла заключительный матч квалификации на Евробаскет Спорт, 21:03 Месси стал рекордсменом «Барселоны» по числу игр в чемпионате Испании Спорт, 21:00 В Челябинске пьяный мужчина открыл стрельбу из окна дома Общество, 20:56 В Ленобласти мужчина открыл стрельбу из-за уборки снега Общество, 20:37 В Вашингтоне пригрозили ответить Москве «не просто санкциями» Политика, 20:28 Эксперты ответили на сообщения о сроках сохранения антител после COVID-19 Общество, 20:16 Тихановская заявила о «смехе режима Лукашенко» над санкциями Евросоюза Политика, 20:05 Бывший украинский постпред объяснил разрешение полетов НАТО над Крымом Политика, 19:39
Общество ,  
0 

На YouTube-канале Белого дома отключили возможность оставлять комментарии

Alphabet GOOGL $2 087,55 -0,97% Купить
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Под видеозаписями на официальной YouTube-странице Белого дома отключены комментарии. В разделе комментариев под видеороликами появилась надпись «комментарии отключены».

Также недоступны комментарии, оставленные пользователями ранее. Белый дом это пока никак не прокомментировал. Неизвестно, кто принял такое решение: владелец учетной записи или администрация сервиса.

YouTube продлил блокировку аккаунта Трампа
Технологии и медиа
Фото:Osman Orsal / Reuters

20 января в США начала работать новая президентская администрация Джо Байдена. За две недели до этого сторонники предыдущего президента Дональда Трампа штурмом взяли здание Капитолия, где заседает конгресс США. В день штурма, 6 января, парламентарии должны были официально утвердить итоги президентских выборов. После этого события YouTube, Facebook, Twitter и другие социальные сети заблокировали аккаунты Трампа за «подстрекательство к насильственным действиям».

Белый дом YouTube Google
Материалы по теме
YouTube заблокировал разговор Навального с фигурантом расследования CNN
Политика
Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к видео колумниста на YouTube
Технологии и медиа
YouTube продлил блокировку аккаунта Трампа
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter