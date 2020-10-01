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В Петербурге во время драки подросток выстрелил из сигнального пистолета

Фото:Вадим Жернов / РИА Новости
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге подростки в ходе конфликта открыли стрельбу из сигнального пистолета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт подростков 16–17 лет с 19-летним мужчиной произошел вечером 30 сентября во Фрунзенском районе на улице Ярослава Гашека. Во время конфликта один из подростков выстрелил из сигнального пускового устройства.

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Фото:СК РФ

В полиции утверждают, что в результате выстрела никто не пострадал. Несовершеннолетних участников конфликта доставили в медицинское учреждение до ожидания родителей.

В ходе обыска у подростков были изъяты нож, кастет и балаклава.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в полиции.

В марте в Петербурге ученик восьмого класса из газового пистолета выстрелил в упор в своего соседа по парте. По данным полиции, подросток достал аэрозольное устройство самообороны, купленное через интернет, для фото, но случайно сделал выстрел.

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