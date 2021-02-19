При пожаре в Кирове погибли пять человек

В Кирове в результате пожара в жилом доме погибли несколько человек, в том числе дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

«Погибли граждане, в том числе несовершеннолетние, так же имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» и телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники уточняют, что жертвами пожара стали пять человек, в том числе двое детей. Еще шесть человек обратились за медицинской помощью.

По данным СК, возгорание произошло ночью в деревянном четырехквартирном жилом доме, расположенном по адресу ул. Бородулина, 38. Причины пожара не называются. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и следователи. По факту пожара проводится проверка.