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При пожаре в Кирове погибли пять человек

В Кирове в результате пожара в жилом доме погибли несколько человек, в том числе дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

«Погибли граждане, в том числе несовершеннолетние, так же имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

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Фото:МЧС России

«Интерфакс» и телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники уточняют, что жертвами пожара стали пять человек, в том числе двое детей. Еще шесть человек обратились за медицинской помощью.

По данным СК, возгорание произошло ночью в деревянном четырехквартирном жилом доме, расположенном по адресу ул. Бородулина, 38. Причины пожара не называются. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и следователи. По факту пожара проводится проверка.

Ранее произошел пожар в хозяйственной постройке в поселке Олений Рог — 2 Пеновского района Тверской области. В ходе тушения спасатели обнаружили тела четырех мужчин. По факту произошедшего была организованна доследственная проверка.

пожар МЧС Кировск Кировская область
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