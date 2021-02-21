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Землетрясения произошли в четырех регионах России

Землетрясения произошли в Туве и на Камчатке. Афтершоки зарегистрированы на территории Красноярского края и Хакасии.

По данным Главного управления МЧС по Республике Тыва, утром 21 февраля были зафиксированы толчки магнитудой 5,7 в Тоджинском районе, в 85 км восточнее села Адыр-Кежиг. Они ощущались в Кызылском районе и Кызыле.

После этого произошли афтершоки на территории Красноярского края силой до 3 баллов. Незначительные афтершоки были на территории Хакасии. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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На Камчатке в воскресенье днем зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр находился на территории Елизовского района, в 112 км восточнее села Лазо. В населенных пунктах толчки не ощущались.

В январе за ночь в Якутии зарегистрировали сразу четыре землетрясения, магнитуда самого сильного составила 5,0.
Первое произошло в Алданском районе, второе и третье зафиксированы в этом же районе, сила толчков составила 3,5. Еще одно землетрясение, магнитудой 3,0, произошло в Нерюнгринском районе.

землетрясение Тува Камчатка Красноярский край
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