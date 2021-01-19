В Якутии за ночь зафиксировали четыре землетрясения

В Якутии геофизики зафиксировали четыре землетрясения, магнитуда самого сильного составила 5,0. Об этом сообщает Якутский филиал Единой геофизической службы РАН.

Глубина у всех землетрясений была в пределах 15 км. Первое землетрясение произошло в 03:46 часов (21:46 по мск) в Алданском районе республики, второе третье также ощущалось в этом районе, они составили 3,5, еще одно в Нерюнгринском районе — 3.0.

Ранее, 15 января, землетрясение силой 6,2 балла произошло в 6 км к северо-востоку от индонезийского города Маджен. В результате стихии погиб 81 человек, в городе отключилось электроснабжение, пострадали тысячи жилых домов.