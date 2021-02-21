Греция продлила до 8 марта разрешение на въезд для россиян

Правительство Греции продлило до 8 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. Об этом говорится в очередном совместном межминистерском решении, опубликованном в субботу в правительственном вестнике, сообщает ТАСС.

Граждане России, собирающиеся приехать в Грецию, должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, полученный за 72 часа до прибытия в страну, и подтверждение брони в гостинице, а также пройти семидневный карантин. Попасть в Грецию можно только воздушным путем.

Греческие власти впервые в период пандемии разрешили въезд для 500 россиян в неделю в сентябре, впоследствии действие разрешения неоднократно продлевалось. Последнее действовало по 22 февраля.

Власти России с 8 февраля приняли решение о возобновлении авиасообщения с Грецией. Рейсы из Москвы в Афины будут осуществляться два раза в неделю.