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Пандемия коронавируса ,  
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Греция продлила до 8 марта разрешение на въезд для россиян

Правительство Греции продлило до 8 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. Об этом говорится в очередном совместном межминистерском решении, опубликованном в субботу в правительственном вестнике, сообщает ТАСС.

Граждане России, собирающиеся приехать в Грецию, должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, полученный за 72 часа до прибытия в страну, и подтверждение брони в гостинице, а также пройти семидневный карантин. Попасть в Грецию можно только воздушным путем.

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Фото:Yiannis Kourtoglou / Reuters

Греческие власти впервые в период пандемии разрешили въезд для 500 россиян в неделю в сентябре, впоследствии действие разрешения неоднократно продлевалось. Последнее действовало по 22 февраля.

Власти России с 8 февраля приняли решение о возобновлении авиасообщения с Грецией. Рейсы из Москвы в Афины будут осуществляться два раза в неделю.

По данным на 20 февраля, в Греции с начала пандемии выявлено 178 918 случаев заболевания COVID-19, умерли за это время 6272 человека.

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Источник: JHU
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