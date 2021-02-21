Трамп впервые после ухода с должности выступит на публичном мероприятии

Бывший президент США Дональд Трамп в конце февраля выступит на ежегодной конференции консервативных политиков и активистов (CPAC), сообщают The Hill и CNN со ссылкой на источники. Это первое публичное мероприятие, в котором он примет участие после того, как покинул должность главы государства.

CNN передает, что конференция пройдет в воскреснье, 28 фнвраля, в Орландо (штат Флорида). По данным The Hill, Трамп намерен говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения.

Представитель Американского консервативного союза подтвердил газете, что Трамп планирует выступить с речью.

Конференция CPAC обычно проводится в Мэриленде, но в этом году из-за пандемии ее решили перенести в Орландо, она состоится в отеле Hyatt Regency, уточняет The Hill.