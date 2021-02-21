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Политика ,  
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Трамп впервые после ухода с должности выступит на публичном мероприятии

Бывший президент США Дональд Трамп в конце февраля выступит на ежегодной конференции консервативных политиков и активистов (CPAC), сообщают The Hill и CNN со ссылкой на источники. Это первое публичное мероприятие, в котором он примет участие после того, как покинул должность главы государства.

CNN передает, что конференция пройдет в воскреснье, 28 фнвраля, в Орландо (штат Флорида). По данным The Hill, Трамп намерен говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения.

Представитель Американского консервативного союза подтвердил газете, что Трамп планирует выступить с речью.

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Конференция CPAC обычно проводится в Мэриленде, но в этом году из-за пандемии ее решили перенести в Орландо, она состоится в отеле Hyatt Regency, уточняет The Hill.

В конце января бывший президент встретился с лидером Республиканской партии в палате представителей конгресса Кевином Маккарти и заявил о готовности работать с ним над тем, чтобы партия вернула себе контроль над нижней палатой конгресса в 2022 году.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии. По словам собеседников издания, он хотел бы назвать объединение Патриотической партией. Советник предвыборного штаба экс-президента Джейсон Миллер не подтвердил эту информацию.

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