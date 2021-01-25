Советник Трампа заявил об отказе экс-президента от планов создания партии

Бывший президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую политическую партию. Об этом заявил советник предвыборного штаба экс-президента Джейсон Миллер, передает CNN.

По словам Миллера, бывший президент «ясно дал понять, что его цель — вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей в 2022 году».

При этом он подчеркнул, что «за пределами этих усилий» ничего не планируется.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии. По информации издания, в последние дни на посту президента у Трампа появились разногласия с однопартийцами, в частности с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом.