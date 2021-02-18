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Восемь человек пострадали при стрельбе у автобусной станции в США

В результате стрельбы в городе Филадельфия в штате Пенсильвания восемь человек получили ранения, сообщает NBC10 Philadelphia. Задержан по меньшей мере один человек.

Стрельба произошла в среду днем рядом с автобусной станцией и медицинским центром. Изначально сообщалось о семи раненых, однако позже стало известно, что еще один человек, 48-летний мужчина, обратился за медицинской помощью.

Возраст раненых — от 17 до 71 года. 71-летний мужчина находится в критическом состоянии. Состояние остальных стабильное.

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Фото:JanelKlein / Twitter

На месте стрельбы обнаружены две единицы оружия.

В конце января жертвами стрельбы в Индианаполисе (штат Индиана) стали пять человек. Среди погибших — беременная женщина. Ранен несовершеннолетний. Огонь был открыт в жилом доме. В полиции предположили, что это было предумышленное убийство. Стрелявший к тому моменту не был пойман.

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