Восемь человек пострадали при стрельбе у автобусной станции в США

В результате стрельбы в городе Филадельфия в штате Пенсильвания восемь человек получили ранения, сообщает NBC10 Philadelphia. Задержан по меньшей мере один человек.

Стрельба произошла в среду днем рядом с автобусной станцией и медицинским центром. Изначально сообщалось о семи раненых, однако позже стало известно, что еще один человек, 48-летний мужчина, обратился за медицинской помощью.

Возраст раненых — от 17 до 71 года. 71-летний мужчина находится в критическом состоянии. Состояние остальных стабильное.

На месте стрельбы обнаружены две единицы оружия.