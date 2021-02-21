Семья ветерана сочла неудовлетворительным приговор Навальному

Семья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко не довольна решением суда, который приговорил оппозиционера Алексея Навального к штрафу в 850 тыс. руб. по делу о клевете. Об этом «РИА Новости» заявила дочь ветерана Елена Артеменко.

Ее отец ждал, что в последнем слова Навальный извинится перед ним, «но, к сожалению, этого не произошло», заявила женщина. По ее мнению, оппозиционер «продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью». «Поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет», — сказала Артеменко.

Она отметила также, что ветерана интересовала только моральная сторона дела, и он не подавал иск на возмещение морального ущерба.

20 февраля мировой судья Вера Акимова признала Навального виновным в клевете в отношении Игната Артеменко. Уголовное дело было возбуждено после того, как оппозиционер 2 июня репостнул у себя в Twitter ролик с агитацией за поправки к Конституции. Навальный раскритиковал тех, кто в нем снялся — в их числе был и ветеран.