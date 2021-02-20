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Дело Навального ,  
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В прокуратуре сочли слишком мягким приговор Навальному по делу о клевете

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российский оппозиционер Алексей Навальный получил слишком мягкий приговор по делу о клевете благодаря тому, что его судили по старой версии статьи. Об этом заявила помощник прокурора Екатерина Фролова.

«Навальный приговорен к штрафу в 850 тыс. руб., это наказание соответствует норме его статьи. Однако по сравнению с нормой, вступившей в силу 30 декабря 2020 года, это наказание является чрезмерно мягким», — отметила она (цитата по ТАСС).

По ее словам, новая норма предусматривает наказание за клевету с использованием интернета до двух лет лишения свободы (Госдума приняла этот закон в конце декабря 2020 года. — РБК). Фролова пояснила, что если бы Навальный совершил преступление после 30 декабря, то обвинение могло ориентировать суд на реальный срок для него.

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Политика
Алексей Навальный

Она заключила, что Навальный «принципиально дискредитирует роль нашей великой страны в Великой Отечественной войне и подрывает основополагающие принципы нашей Родины», оскорбляя ветерана Игната Артеменко.

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что подаст жалобу на решение мирового суда Бабушкинского района Москвы. «Мы будем обжаловать», — заявила она, подчеркнув, что сам приговор они пока не получили, и суд сказал, что выдаст его через пять дней.

20 февраля мировой судья Вера Акимова приговорила Алексея Навального к штрафу в 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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Уголовное дело было возбуждено после того, как оппозиционер 2 июня репостнул у себя в Twitter ролик с агитацией за поправки к Конституции. Навальный раскритиковал тех, кто в нем снялся — среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

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