В прокуратуре сочли слишком мягким приговор Навальному по делу о клевете

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российский оппозиционер Алексей Навальный получил слишком мягкий приговор по делу о клевете благодаря тому, что его судили по старой версии статьи. Об этом заявила помощник прокурора Екатерина Фролова.

«Навальный приговорен к штрафу в 850 тыс. руб., это наказание соответствует норме его статьи. Однако по сравнению с нормой, вступившей в силу 30 декабря 2020 года, это наказание является чрезмерно мягким», — отметила она (цитата по ТАСС).

По ее словам, новая норма предусматривает наказание за клевету с использованием интернета до двух лет лишения свободы (Госдума приняла этот закон в конце декабря 2020 года. — РБК). Фролова пояснила, что если бы Навальный совершил преступление после 30 декабря, то обвинение могло ориентировать суд на реальный срок для него.

Она заключила, что Навальный «принципиально дискредитирует роль нашей великой страны в Великой Отечественной войне и подрывает основополагающие принципы нашей Родины», оскорбляя ветерана Игната Артеменко.