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Пандемия коронавируса ,  
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Посол России в США привился вакциной от американской Moderna

Посол России в США Анатолий Антонов сделал прививку от коронавируса препаратом от американской компании Moderna, об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna и через четыре недели... я сделаю второй укол», — рассказал дипломат.

Антонов отметил, что Россия не политизирует проблему вакцин: «Если в стране есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться».

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Политика
Фото:Zuma / ТАСС

По словам посла, дипломаты стран СНГ, работающие в Соединенных Штатах, и российские соотечественники обращаются в диппредставительство с вопросами о возможности сделать прививку российским препаратом.

В США для вакцинации населения сейчас используются препараты от Moderna и Pfizer/BioNTech, одобренные Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Оба препарата, по информации разработчиков, показали высокую эффективность. У Pfizer она заявлена на уровне 95%, у Moderna — 94,1% и 100% при тяжелых случаях.

18 февраля The Washington Post сообщила, что из-за нехватки произведенных в США вакцин американские дипломаты обращаются за препаратами к властям стран, в которых они несут службу, в том числе и к российским. При этом Госдепартамент не рекомендовал своим сотрудникам использование препаратов, не одобренных в США. На следующий день «Коммерсантъ» со ссылкой на работников нескольких посольств написал, что МИД России предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в стране, пройти вакцинацию от коронавируса.

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