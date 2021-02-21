Посол России в США привился вакциной от американской Moderna

Посол России в США Анатолий Антонов сделал прививку от коронавируса препаратом от американской компании Moderna, об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna и через четыре недели... я сделаю второй укол», — рассказал дипломат.

Антонов отметил, что Россия не политизирует проблему вакцин: «Если в стране есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться».

По словам посла, дипломаты стран СНГ, работающие в Соединенных Штатах, и российские соотечественники обращаются в диппредставительство с вопросами о возможности сделать прививку российским препаратом.