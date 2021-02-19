МИД предложил всем иностранным дипломатам в России привиться от COVID-19

В ведомстве напомнили о том, что успешная борьба с пандемией требует как можно большего охвата людей в стране. В посольствах стран, где разрешен «Спутник V», выразили желание привиться от коронавируса, сообщает «Коммерсантъ»

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Российский МИД предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в России, пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сотрудников нескольких посольств. Эту же информацию газете подтвердили в самом ведомстве.

Там пояснили, что практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации от вирусов распространена во многих государствах. В ведомстве отметили, что успешная борьба с пандемией требует как можно большего охвата людей в стране.

«Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ», — заявили в министерстве.

Как сообщает «Коммерсант», дипломаты из стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также государств СНГ, где разрешено использование вакцины «Спутник V», выразили желание привиться.