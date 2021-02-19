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Пандемия коронавируса ,  
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МИД предложил всем иностранным дипломатам в России привиться от COVID-19

В ведомстве напомнили о том, что успешная борьба с пандемией требует как можно большего охвата людей в стране. В посольствах стран, где разрешен «Спутник V», выразили желание привиться от коронавируса, сообщает «Коммерсантъ»
Фото: Артем Житенев / ТАСС
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Российский МИД предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в России, пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сотрудников нескольких посольств. Эту же информацию газете подтвердили в самом ведомстве.

Там пояснили, что практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации от вирусов распространена во многих государствах. В ведомстве отметили, что успешная борьба с пандемией требует как можно большего охвата людей в стране.

«Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ», — заявили в министерстве.

Как сообщает «Коммерсант», дипломаты из стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также государств СНГ, где разрешено использование вакцины «Спутник V», выразили желание привиться.

WP сообщила о попытках дипломатов США в Москве привиться «Спутником V»
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

В посольстве США изданию сообщили, что посол Джон Салливан не будет делать прививку российским препаратом, так как «не хотел бы принимать дозу «Спутник V», которая предназначена для гражданина России».

Накануне The Washington Post сообщила, что американские дипломаты обращаются к правительствам стран, на территории которых они находятся, с просьбой о дозах вакцины. Они объясняют это нехваткой произведенных в США препаратов. «В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами вакцины «Спутник V» российского производства, после того как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», — сообщало издание.

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По данным газеты, Госдепартамент не рекомендовал своим сотрудникам использовать российский препарат, так как американский регулятор его не одобрил.

В некоторых посольствах стран — членов ЕС «Коммерсанту» рассказали, что сотрудникам не запрещают прививаться российской вакциной, но не запрещают это делать. При этом один из дипломатов процитировал слова посольского врача, который пояснил, что в случае возникновения серьезных побочных эффектов после вакцинации, воспользоваться медстраховкой будет нельзя.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
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