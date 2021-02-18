WP сообщила о попытках дипломатов США в Москве привиться «Спутником V»

Дипломаты обратились к российским властям из-за невозможности получить вакцину американского производства, пишет газета. При этом Госдепартамент не рекомендует использовать препараты, которые не одобрены в США

Фото: Zuma / ТАСС

Американские дипломаты обращаются за вакциной от коронавируса к властям стран, в которых они несут службу, в том числе и к российским, из-за нехватки произведенных в США препаратов, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники и документы, попавшие в ее распоряжение.

«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами вакцины «Спутник V» российского производства, после того как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», — сообщает издание со ссылкой на неназванных должностных лиц.

Как отмечает газета, российская вакцина не была одобрена американским регулятором и Госдепартамент не рекомендует ее использование своим сотрудникам.

По данным The Washington Post, власти по меньшей мере 13 иностранных государств предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США. Госдеп принял эти предложения и сейчас рассматривает аналогичные инициативы от властей еще восьми стран.