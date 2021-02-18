WP сообщила о попытках дипломатов США в Москве привиться «Спутником V»
«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами вакцины «Спутник V» российского производства, после того как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», — сообщает издание со ссылкой на неназванных должностных лиц.
Как отмечает газета, российская вакцина не была одобрена американским регулятором и Госдепартамент не рекомендует ее использование своим сотрудникам.
По данным The Washington Post, власти по меньшей мере 13 иностранных государств предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США. Госдеп принял эти предложения и сейчас рассматривает аналогичные инициативы от властей еще восьми стран.