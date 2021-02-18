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WP сообщила о попытках дипломатов США в Москве привиться «Спутником V»

Дипломаты обратились к российским властям из-за невозможности получить вакцину американского производства, пишет газета. При этом Госдепартамент не рекомендует использовать препараты, которые не одобрены в США
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Американские дипломаты обращаются за вакциной от коронавируса к властям стран, в которых они несут службу, в том числе и к российским, из-за нехватки произведенных в США препаратов, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники и документы, попавшие в ее распоряжение.

«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами вакцины «Спутник V» российского производства, после того как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», — сообщает издание со ссылкой на неназванных должностных лиц.

Как отмечает газета, российская вакцина не была одобрена американским регулятором и Госдепартамент не рекомендует ее использование своим сотрудникам.

По данным The Washington Post, власти по меньшей мере 13 иностранных государств предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США. Госдеп принял эти предложения и сейчас рассматривает аналогичные инициативы от властей еще восьми стран.

Лавров ответил на заявления Вашингтона о вакцине «Спутник V»
Политика
<p>Сергей Лавров</p>

Госдепартамент запросил у Минздрава США 315 тыс. доз вакцин американского производства для своих сотрудников, однако получил лишь 23% от этого числа, пишет The Washington Post. Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Кэрол Перез в служебной записке для сотрудников ранее признала наличие «путаницы вокруг распределения» вакцин.

По информации The Washington Post, первые партии вакцин, полученные Госдепом, были в основном направлены сотрудникам, работающим на Восточном побережье США, а также дипломатам в Афганистане, Ираке и Сомали. Некоторые дозы вакцины из второй партии отправили в Западную Африку, Мексику и Туркмению.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона», созданная специалистами центра «Вектор». В США для вакцинации населения сейчас используются препараты от Pfizer и Moderna, одобренные Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

13 февраля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Россия и Китай пытаются использовать свои вакцины против коронавируса в качестве средств достижения дипломатических целей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это отметил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами «против кого-то».

Автор
Анастасия Батманова
При участии
Роман Кирьянов
вакцина пандемия США Госдеп
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