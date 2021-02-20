Голикова рассказала о планах по объемам производства вакцин от COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия до конца первого полугодия текущего года планирует произвести 88 млн комплектов доз вакцин от коронавируса без учета препарата «КовиВак», о регистрации которого было объявлено ранее в субботу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает пресс-служба правительства.

«Планируем на сегодняшний день, что до конца первого полугодия объем производства составит пока без «КовиВака» 88 млн комплектов доз», — сказала Голикова.

Она уточнила, что 83 млн комплектов доз приходится на «Спутник V» и 5,4 млн комплектов — на вакцину «ЭпиВакКорона».

Также вице-премьер рассказал, что на данный момент в стане произведено 11,1 млн комплектов доз вакцин, для использования населением выпущено 7,9 млн комплектов доз вакцины.