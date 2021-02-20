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Голикова рассказала о планах по объемам производства вакцин от COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия до конца первого полугодия текущего года планирует произвести 88 млн комплектов доз вакцин от коронавируса без учета препарата «КовиВак», о регистрации которого было объявлено ранее в субботу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает пресс-служба правительства.

«Планируем на сегодняшний день, что до конца первого полугодия объем производства составит пока без «КовиВака» 88 млн комплектов доз», — сказала Голикова.

Голикова назвала регионы с заболеваемостью COVID в два раза выше среднего
Общество
Татьяна Голикова

Она уточнила, что 83 млн комплектов доз приходится на «Спутник V» и 5,4 млн комплектов — на вакцину «ЭпиВакКорона».

Также вице-премьер рассказал, что на данный момент в стане произведено 11,1 млн комплектов доз вакцин, для использования населением выпущено 7,9 млн комплектов доз вакцины.

В России вакцинация против коронавируса стартовала с Москвы в конце декабря. Изначально прививку могли получить только врачи, учителя и социальные работники. Позднее к ним присоединились сотрудники силовых структур, работники СМИ. По всей стране вакцинация началась с 18 января.

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Согласно данным РБК, число получивших первую дозу вакцины от COVID-19 суммарно во всех 85 регионах составляет 3,23 млн человек, что составляет около 2,2% населения России. Наиболее активно вакцинация проходит в Сахалинской области, Москве и Магаданской области.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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